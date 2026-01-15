Американці зібрали понад $800 тисяч для працівника Ford після конфлікту з Трампом

Трампа взбісили слова Сабули стосовно справи Епштейна.

Співробітник Ford Ті Джей Сабула, якого відсторонили від роботи після публічної суперечки з президентом Дональдом Трампом, отримав хвилю підтримки від американців через краудфандингову платформу GoFundMe. Менш ніж за 24 години йому задонатили понад 800 000 доларів.

Про це пише Business Insider.

Напередодні чоловік крикнув Трампові, що він є "захисником педофілів", коли американський президент відвідував завод Ford у Детройті. У відповідь лідер США показав йому середній палець та, судячи з усього, послав його.

Скоріш за все, коментар працівника підприємства стосувався справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Трамп товаришував у 90-х на 00-х. Американська публіка звинувачує Мінʼюст США у повільному оприлюдненні "файлів Епштейна", які мають пролити світло на його злочини та причетність еліт до них.

У Білому домі чоловіка назвали "божевільним", а реакцію Трампа доречною. Джерело в профспілці United Auto Workers підтвердило журналістам, що Сабулу відсторонили від роботи. Сам Сабула у коментарі The Washington Post сказав, що він "ні про що не шкодує".

Зазначається, що до вечора середи два облікові записи GoFundMe, що проводили кампанію на підтримку Сабули, зібрали понад 480 000 та 329 000 доларів. Організатори вже зупинили збір пожертв.

"Давайте об’єднаємося та підтримаємо Ті Джея, допоможемо йому оплатити рахунки (і змусимо Трампа оприлюднити файли Трампа/Епштейна)", — йшлося в одному зі зборів.