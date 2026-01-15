Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Американці зібрали понад $800 тисяч для працівника Ford після конфлікту з Трампом

15 січня 2026, 21:22
Американці зібрали понад $800 тисяч для працівника Ford після конфлікту з Трампом
Трампа взбісили слова Сабули стосовно справи Епштейна.

Співробітник Ford Ті Джей Сабула, якого відсторонили від роботи після публічної суперечки з президентом Дональдом Трампом, отримав хвилю підтримки від американців через краудфандингову платформу GoFundMe. Менш ніж за 24 години йому задонатили понад 800 000 доларів.

Про це пише Business Insider.

Напередодні чоловік крикнув Трампові, що він є "захисником педофілів", коли американський президент відвідував завод Ford у Детройті. У відповідь лідер США показав йому середній палець та, судячи з усього, послав його.

Скоріш за все, коментар працівника підприємства стосувався справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Трамп товаришував у 90-х на 00-х. Американська публіка звинувачує Мінʼюст США у повільному оприлюдненні "файлів Епштейна", які мають пролити світло на його злочини та причетність еліт до них.

У Білому домі чоловіка назвали "божевільним", а реакцію Трампа доречною. Джерело в профспілці United Auto Workers підтвердило журналістам, що Сабулу відсторонили від роботи. Сам Сабула у коментарі The Washington Post сказав, що він "ні про що не шкодує".  

Зазначається, що до вечора середи два облікові записи GoFundMe, що проводили кампанію на підтримку Сабули, зібрали понад 480 000 та 329 000 доларів. Організатори вже зупинили збір пожертв. 

"Давайте об’єднаємося та підтримаємо Ті Джея, допоможемо йому оплатити рахунки (і змусимо Трампа оприлюднити файли Трампа/Епштейна)", — йшлося в одному зі зборів.

СШАДональд ТрампFord

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється