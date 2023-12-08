Анна Огренчук виступає за створення міжнародного трибуналу для покарання керівництва росії за злочин агресії

Дискутуючи на тему еволюції міжнародного права, Анна Огренчук, керуюча партнерка LCF Law Group (Київ, Україна) та президентка Асоціації правників України в 2021-2023 роках, виступила за усунення юрисдикційних прогалин, особливо у переслідуванні злочину агресії – злочину, який існує, але не має компетентної юрисдикції для переслідування.

Вона підкреслила, що Асоціація правників України підтримує створення Міжнародного трибуналу для притягнення вищого військового та політичного керівництва російської федерації до відповідальності за злочин агресії. Ця ініціатива отримала підтримку з боку різних міжнародних організацій, включаючи Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ), Європейський парламент, ОБСЄ та НАТО.

Вона додала, що спільно з АПУ такі впливові міжнародні юридичні асоціації, як New York State Bar Association, American Bar Association та International Bar Association підготували та ухвалили резолюції і закликали Генеральну Асамблею ООН створити Трибунал.

Обговорюючи практичні кроки щодо створення трибуналу, Анна Огренчук згадала про залучення міжнародних юридичних об'єднань, політиків та правозахисників. Вона зазначила, що формування такого спецінструменту може здійснюватися за різними моделями, включаючи угоду між Україною та ООН, багатосторонню міжнародну угоду.

Анна Огренчук також розповіла про практичні кроки, зроблені в цьому напрямку, такі як створення Міжнародного центру зі збору доказів агресії в Гаазі. Вона наголосила на важливості цього трибуналу, адже він охоплюватиме дії рф від початку збройного конфлікту в 2014 році, і не матиме дати завершення, бо конфлікт триває. Суд також може розглянути роль Білорусі у сприянні агресії.

На завершення Анна Огренчук висловила оптимізм щодо перспектив створення цього трибуналу. Вона вважає, що він відіграє важливу роль у припиненні багаторічної безкарності росії та її лідерів, що стане важливою віхою у міжнародному правосудді.