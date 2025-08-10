Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Армія Південної Кореї зменшилася на 20% через скорочення чоловіків призовного віку

10 серпня 2025, 20:15
Армія Південної Кореї зменшилася на 20% через скорочення чоловіків призовного віку
Фото: Reuters
Армії для підтримки оборонної готовності не вистачає 50 000 військовослужбовців.
За останні шість років чисельність збройних сил Південної Кореї скоротилася на 20% — до 450 000 військовослужбовців, переважно через різке скорочення кількості чоловіків призовного віку.
 
Про це пише Reuters із посиланням на звіт Міністерства національної оборони Республіки Корея.
 
Зазначається, що ще на початку 2000-х чисельність армії Південної Корея сягала близько 690 000 військовослужбовців. Проте наприкінці 2010-х темпи скорочення особового складу прискорилися, і вже у 2019-му кількість солдатів та офіцерів становила близько 563 000.
 
Для порівняння: армія сусідньої Північної Кореї налічує близько 1,2 мільйона військових. А в тім, Південна Корея має більший оборонний бюджет. Так, у 2025 році на оборону Сеул виділив 43,9 мільярда доларів, що перевищує розмір економіки КНДР.
 
За даними відомства, армії для підтримки оборонної готовності не вистачає 50 000 військовослужбовців. Близько 21 000 з цієї кількості припадає на рядовий склад сержантів.
 
Зменшення чисельності збройних сил Південної Кореї пов’язують зі скороченням кількості чоловіків призовного віку. Так, у період між 2019 і 2025 роками чисельність 20-річних чоловіків скоротилася на 30% — до 230 000.
 
Більшість корейських чоловіків проходять медичний огляд та заступають на строкову службу, яка зараз триває 18 місяців, коли їм виповнюється 20 років. Цей термін удвічі менший за той, що був затверджений у 1953 році після перемир’я в Корейській війні.
 
Південна Корея залишається однією з країн, що найшвидше старіє і має найнижчий рівень народжуваності у світі — 0,75 дитини на одну жінку, згідно з даними за 2024 рік.
