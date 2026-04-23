Балтійські країни закликали Європу забути про нормальні відносини з рф

Балтійські країни – Естонія, Латвія та Литва остаточно розірвали економічні зв'язки з рф та закликають решту Європи не повертатися до нормалізації відносин з агресором.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що повернення до колишніх відносин з москвою неможливе. За його словами, Європа вже розуміє необхідність постійного тиску на росію. Очільник відомства підкреслив, що наразі немає жодного серйозного бажання озиратися назад, оскільки росія залишатиметься агресивною країною навіть після настання миру. Попри те, що деякі європейські лідери, зокрема в Бельгії та Болгарії, закликають до зближення з рф з міркувань так званого "здорового глузду", балтійський регіон демонструє повну переорієнтацію на Захід.

Це перетворилося на довгострокові структурні зміни, що ґрунтуються на жорсткій позиції проти російської агресії. Відхід від російської енергетичної та торговельної залежності став драматичним економічним зсувом для регіону. За даними аналітиків, загальний обсяг торгівлі Естонії, Латвії та Литви з росією впав на 91% у період між 2021 та 2025 роками.

У Латвії обсяг вантажних перевезень залізницею скоротився вдвічі через відмову від транзиту російського вугілля та нафти. Водночас Литва значно посилила власну енергонезалежність, збільшивши інвестиції у сектор на 25%. Це дозволило вчетверо наростити виробництво відновлюваної енергії та наблизитися до самозабезпечення. Сотні приватних компаній також були змушені змінити методи ведення бізнесу. Наприклад, естонські виробники деревини за лічені місяці замінили російську сировину поставками зі Скандинавії, перейшовши на роботу з десятками нових партнерів.

"На практиці це означає, що нам зараз потрібно розмовляти з постачальниками більше англійською, ніж російською", – зазначила виконавча директорка естонської компанії Puidukoda Евелі Опманн.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна зазначила, що повномасштабне вторгнення рф в Україну безповоротно змінило транзитний сектор Балтії. Тепер місцева інфраструктура та порти мають адаптуватися до нової економічної та безпекової реальності, де співпраця з агресором стає неможливою. Наразі у Латвії навіть розглядають можливість прийняття законодавства, яке б публічно визначало компанії, що досі продовжують торгувати з росією та білоруссю, аби стимулювати їх до повного розриву зв'язків.