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ПОЛІТИКА

Байден оголосив про плани на майбутнє після завершення терміну в Білому домі

20 січня 2025, 15:44
Байден оголосив про плани на майбутнє після завершення терміну в Білому домі
Фото: Reuters
Джо Байден залишився "назавжди розчарованим", коли союзники позбавили його шансу двічі перемогти Дональда Трампа.

Попри те, що дехто може очікувати, що 82-річний Байден відійде на другий план, є ознаки того, що він може прагнути залишатися залученим до політичного життя. Відповідаючи на запитання, чи буде він і надалі брати участь у звільненні заручників, які утримуються в Газі, Байден посміхнувся й відповів, що "виходу немає". Джо Байден заявив, що він "нікуди не зникне" після того, як залишить Білий дім.

Про це повідомляє The Times.

"Він продовжить працювати над внутрішньою політикою в University of Delaware’s Biden Institute та над зовнішньою політикою в Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in Washington. Обидві організації були створені після того, як він залишив посаду віцепрезидента у 2017 році. Він також хоче бути активним у фонді Beau Biden Foundation, який працює від імені вразливих дітей в пам'ять про свого покійного сина, та в його ініціативі Cancer Moonshot, щоб "покінчити з раком, яким ми його знаємо"", — пише кореспондент.

"Мене менше турбує те, якою буде моя спадщина. Хоча я йду, я нікуди не зникаю, тому що є так багато інших речей, які я хочу зробити, — сказав Байден.

Кореспондент також зазначив, що у найближчі місяці Байден планує написати книгу і почати збір коштів для своєї президентської бібліотеки, яка, ймовірно, буде в Делавері.

СШАДональд ТрампДжо Байден

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