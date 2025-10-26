Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та рф

26 жовтня 2025, 15:48
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та рф
Фото: blic.rs
У МЗС Сербії нагадують, що країна підтримує принцип територіальної цілісності та суверенітету всіх держав.
Сербія заявила, що готова стати нейтральним майданчиком для проведення імовірних мирних переговорів між Україною та росією. 
 
Про це пише Fox News з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сербії Марко Джурича.
 
"Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич в ексклюзивному інтерв'ю Fox News Digital заявив, що Белград готовий прийняти мирні переговори між Україною та росією", — зазначає видання.
 
"Сербія входить до числа країн, які пропонують свої хороші послуги, враховуючи наш досвід, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо це необхідно або якщо є інтерес, провести будь-які переговори... про те, як довести до кінця цю жахливу трагедію, яка призвела до такої кількості смертей і стільки руйнувань", — каже Джурич.
 
Він додає, що війна має завершитися якнайшвидше та нагадав, що Сербія підтримує принцип територіальної цілісності та суверенітету всіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН.

 

війна в Україніросія окупантиСербія

