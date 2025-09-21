Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
білорусь не бажає воювати із сусідами та зацікавлена у зниженні напруженості з Польщею – міністр оборони

21 вересня 2025, 20:55
білорусь не бажає воювати із сусідами та зацікавлена у зниженні напруженості з Польщею – міністр оборони
Фото: з вільних джерел
Як стверджує Хренін, агресія нібито походить від політичного керівництва Польщі
Міністр оборони білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна зацікавлена у зниженні напруженості у відносинах із Польщею та не бажає воювати із сусідами.
 
Про це він розповів в інтерв’ю російському журналістові.
 
Як стверджує Хренін, агресія нібито походить від політичного керівництва Польщі, а "курс польських військових дещо відрізняється".
 
"Польща — усе ж таки наші сусіди. Як каже наш президент лукашенко, сусідів не обирають. Воювати ми не хочемо з ними", — зазначив білоруський міністр оборони.
 
Глава відомства дав інтерв’ю під час візиту на полігон "Муліно" у Нижньогородській області рф, де проходила частина білорусько-російських навчань "Захід-2025".
війна в Україні росія окупанти Білорусь

