білорусь не бажає воювати із сусідами та зацікавлена у зниженні напруженості з Польщею – міністр оборони
21 вересня 2025, 20:55
Фото: з вільних джерел
Як стверджує Хренін, агресія нібито походить від політичного керівництва Польщі
Міністр оборони білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна зацікавлена у зниженні напруженості у відносинах із Польщею та не бажає воювати із сусідами.
Про це він розповів в інтерв’ю російському журналістові.
Як стверджує Хренін, агресія нібито походить від політичного керівництва Польщі, а "курс польських військових дещо відрізняється".
"Польща — усе ж таки наші сусіди. Як каже наш президент лукашенко, сусідів не обирають. Воювати ми не хочемо з ними", — зазначив білоруський міністр оборони.
Глава відомства дав інтерв’ю під час візиту на полігон "Муліно" у Нижньогородській області рф, де проходила частина білорусько-російських навчань "Захід-2025".