білорусь оголосила про будівництво третього енергоблоку на АЕС у Островці біля Литви

Литва занепокоєна через ситуацію з безпекою на АЕС і близькістю до свого кордону.

У білорусі ухвалили рішення збудувати третій енергоблок на АЕС біля Островця.

Про це передає видання LRT.

білоруський віцепрем’єр Віктор Каранькевич заявив, що влада розпочинає другий етап розвитку станції, водночас планують організувати дослідження територій у Могильовській області, щоб визначити можливе місце для нової атомної електростанції в майбутньому.

Остаточне рішення щодо подальшої розбудови атомної енергетики залежатиме від темпів зростання споживання електроенергії у білорусі.

У травні 2023 року Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) звернулася з листом до Міністерства з надзвичайних ситуацій білорусі з проханням зупинити роботу білоруської АЕС в Островці.