Білий дім може запросити Зеленського на Аляску, де зустрічатимуться Трамп і путін – NBC News

За словами одного з високопосадовців, Трамп залишається відкритим до тристороннього саміту з путіним і Зеленським

У Білому домі розглядають можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня заплановано зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії путіним.

Про це повідомив NBC News із посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників каналу зазначив, що остаточного рішення ще немає, однак це питання обговорюють і "абсолютно ймовірно", що Зеленського запросять.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – підкреслив він.