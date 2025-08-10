Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску, де зустрічатимуться Трамп і путін – NBC News

10 серпня 2025, 10:57
Фото: DW
За словами одного з високопосадовців, Трамп залишається відкритим до тристороннього саміту з путіним і Зеленським
У Білому домі розглядають можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня заплановано зустріч президента США Дональда Трампа з  президентом росії путіним.
 
Про це повідомив NBC News із посиланням на власні джерела. 
 
Один зі співрозмовників каналу зазначив, що остаточного рішення ще немає, однак це питання обговорюють і "абсолютно ймовірно", що Зеленського запросять.
 
"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – підкреслив він. 
 
На запитання журналістів про те, чи США офіційно запросили Зеленського на Аляску, високопосадовець адміністрації заявив, що Трамп "залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами". Водночас він уточнив, що зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі Трампа з путіним. 
 
Український уряд не відповів на запит про коментар, пише NBC News. 

 

