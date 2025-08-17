Білий дім відреагував на інформацію про секретні документи щодо зустрічі Трампа і путіна

У матеріалі NPR йшлося про те, що в бізнес-центрі одного з готелів на Алясці знайшли документи з маркуванням Держдепартаменту США.

У Білому домі відреагували на публікацію NPR про знахідку потенційно конфіденційних документів, що містять подробиці зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним на Алясці. Цю інформацію назвали "смішною".

Про це пише The Hill.

Зазначається, що заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі розкритикувала публікацію NPR. Вона заявила, що жодних порушень безпеки до саміту Трампа і путіна з американського боку допущено не було.

"Смішно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через такий тип самопроголошеної "журналістської роботи" ніхто не сприймає їх всерйоз, і завдяки президенту Трампу вони більше не фінансуються платниками податків", - сказала Келлі журналістам.

Нагадаємо, що в матеріалі NPR йшлося про те, що на Алясці, де відбулася зустріч між Трампом і путіним, у бізнес-центрі одного з готелів уранці 15 серпня знайшли документи з маркуванням Державного департаменту США. За словами журналістів, знайдені файли розкрили раніше невідомі і потенційно конфіденційні деталі про зустріч лідерів.

За даними NPR, загалом було виявлено вісім сторінок. Журналісти припустили, що вони могли бути випадково залишені в готелі співробітниками американської адміністрації. Ці документи містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників американського уряду.