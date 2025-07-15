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Білий дім визнав, що Трамп питав у Зеленського про можливість "ударити по москві"

15 липня 2025, 19:35
Білий дім визнав, що Трамп питав у Зеленського про можливість
Фото: DW
Зеленський, ідеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може ударити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення ЗМІ про останню розмову президента США Дональда Трампа й керівника української держави Володимира Зеленського щодо потенційного "удару по москві" були вирвані з контексту.
 
Про це Левітт розповіла  у коментарі Newsweek.
 
За інформацією Financial Times і The Washington Post, під час розмови із Зеленським напередодні Трамп запитав, чи може Київ завдати удару по москві та Санкт-Петербургу.
 
Джерело FT стверджує, що президент США закликав "змусити їх  відчути біль" і підштовхнути до мирних переговорів.
 
Зеленський, ідеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може ударити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".
 
Коментуючи ці повідомлення, речниця Білого дому звинуватила Financial Times у "вириванні слів з контексту, щоб отримати кліки".
 
"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", – додала вона.
білий дімвійна в Україніросія окупанти

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