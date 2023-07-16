Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Британія має скоротити армію до найменшого розміру за всю історію – The Telegraph

16 липня 2023, 19:33
Британія має скоротити армію до найменшого розміру за всю історію – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Армія стане найменшою за всю історію.

Військовослужбовців запасу Великої Британії закликатимуть приєднатися до військового резерву в рамках масштабної військової реформи. Вона має скоротити британську армію до найменшого розміру за всю історію. 

Про це повідомляє The Telegraph.

У документі, який мають представити у вівторок, будуть викладені плани щодо залучення колишніх військовослужбовців до “пожвавлення” стратегічного резерву військ.

Реформа має скоротити чисельність британських військ до 73 000 військовослужбовців. При цьому уряд країни також пропонує скоротити кількість танків, які мають збройні сили країни.

В той же час Британія відмовилися від планів списання застарілих БМП Warrior, аргументуючи це уроками війни в Україні.

Крім скорочення війська, реформи включатимуть фінансування робототехніки, лазерної зброї, а також технології імплантів та протезування.

Понад 6,6 мільярда фунтів стерлінгів з оборонного бюджету Британія виділить на розвиток нових технологій, а 2,5 мільярда спрямують на збільшення запасів озброєнь.

арміяБританіявійна в Україні

Останні матеріали

Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється