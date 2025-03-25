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Британська розвідка назвала удар по авіабазі "Енгельс" в рф найуспішнішим у 2025 році

25 березня 2025, 15:33
Британська розвідка назвала удар по авіабазі
В огляді допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.
Британська розвідка вважає атаку українських Сил оборони на російську авіабазу "Енгельс-2" у ніч на 20 березня найбільш успішним ударом по росії цього року.
 
Про це йдеться у дописі Міністерства оборони Британії у соцмережі Х.
 
Розвідники Великої Британії зазначили, що у ніч проти 20 березня українські Сили оборони здійснили атаку з безпілотного літального апарату на склад боєприпасів, розташований на російській авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2". 
 
Майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовуються проти України, зазначили британські розвідники.
 
В огляді допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі. 
 
"російські літаки, найімовірніше, були розосереджені по навколишніх аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції із завдання глибоких ударів", – зазначили розвідники.
 
Також у Великій Британії наголосили, що цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025.
Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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