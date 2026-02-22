Будапешт передумав зупиняти електроенергію Україні

Угорщина не планує різких кроків щодо постачання струму, посилаючись на інтереси угорської громади на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не буде поспішати з рішенням щодо можливого припинення експорту електроенергії в Україну, аби не зашкодити угорській громаді на Закарпатті.

Про це він повідомив у відеозверненні після засідання урядової енергетичної ради, яка обговорювала ситуацію з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба".

За словами Сійярто, майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини, тому будь-які обмеження насамперед вдарять по мешканцях прикордонних регіонів.

"По той бік кордону живуть угорці, і припинення експорту електроенергії створить серйозні труднощі для сімей на Закарпатті", – заявив він.

Водночас міністр наголосив, що суперечка Будапешта стосується не українських громадян, а керівництва держави.

"Наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, а з українською державою, урядом і президентом Зеленським", – додав глава МЗС Угорщини.

В той же час, Угорщина погрожує заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС через "Дружбу".