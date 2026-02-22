Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Будапешт передумав зупиняти електроенергію Україні

22 лютого 2026, 16:17
Угорщина не планує різких кроків щодо постачання струму, посилаючись на інтереси угорської громади на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не буде поспішати з рішенням щодо можливого припинення експорту електроенергії в Україну, аби не зашкодити угорській громаді на Закарпатті.

Про це він повідомив у відеозверненні після засідання урядової енергетичної ради, яка обговорювала ситуацію з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба".

За словами Сійярто, майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини, тому будь-які обмеження насамперед вдарять по мешканцях прикордонних регіонів. 

"По той бік кордону живуть угорці, і припинення експорту електроенергії створить серйозні труднощі для сімей на Закарпатті", – заявив він.

Водночас міністр наголосив, що суперечка Будапешта стосується не українських громадян, а керівництва держави. 

"Наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, а з українською державою, урядом і президентом Зеленським", – додав глава МЗС Угорщини.

В той же час, Угорщина погрожує заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС через "Дружбу".

 

