путін нібито обговорює з Трампом відновлення Північних потоків

22 лютого 2026, 13:33
Фото: AP
росія і США обговорюють відновлення постачання газу до Європи, ігноруючи позицію Євросоюзу

Російський диктатор Володимир путін нібито веде переговори з колишнім президентом США Дональд Трамп щодо можливого відновлення газопроводів Північний потік та Nord Stream 2, але вже під контролем Вашингтону. 

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

За даними видання, переговори проходять неофіційно та без участі Євросоюзу. Обговорюється варіант відновлення постачання російського газу до Європи за участю американських інвесторів, серед яких згадується Стівен Лінч, раніше пов’язаний із російськими енергетичними активами.

Офіційно проєкт вважається закритим після вибухів 2022 року, а трубопроводи залишаються непридатними до експлуатації. Німеччина й досі підтримує санкційну політику ЄС щодо росії і не розглядає відновлення Північних потоків.

Інформація про переговори без участі ЄС викликала занепокоєння щодо енергетичної безпеки Європи. Жодних офіційних підтверджень від Москви чи Вашингтону наразі немає, хоча раніше міністр закордонних справ рф Сергій Лавров зазначав, що Москва веде консультації зі США щодо Північного потоку і сподівається, що американці "змусять Європу не відмовлятися від російського газу".

 
РосіяСША

