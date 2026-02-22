Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україні потрібно 250 тисяч військових для перемоги над росією – The Times

22 лютого 2026, 14:44
Україні потрібно 250 тисяч військових для перемоги над росією – The Times
Фото: з вільного доступу
Нестача особового складу та техніки загрожує успіху України на фронті.

Україна поступається росії в особовому складі та озброєнні на ключових ділянках фронту, зокрема біля Лиман, Сіверськ, Покровськ та Слов’янськ. За даними високопоставленого джерела, Києву необхідно ще близько 250 тисяч солдатів, щоб мати шанс переламати ситуацію на фронті.

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Міські райони Покровська, Мирнограда та Гуляйполя в Запорізька область частково або повністю опинилися під контролем російських сил. Подальший наступ на Запоріжжя може супроводжуватися застосуванням дронів-камікадзе, подібних до тих, що використовувалися в Херсоні.

Українські офіцери наголошують, що росія повністю використовує перевагу в техніці та оперативному плануванні. 

"Вони мають перевагу в авіації та тактичних балістичних ракетах", – зазначив офіцер у Покровську.

За даними CSIS, росія втратила понад 1,2 млн військових з початку вторгнення, Україна – близько 600 тис. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив: 

"У грудні ми знищили або тяжко поранили понад 35 000 російських солдатів. Наша амбіція – досягти 50 000 на місяць".

Експерти зазначають, що просування росіян біля Покровська та Мирнограда наразі становить лише близько 70 метрів на день це один із найповільніших темпів війни. Водночас українські підрозділи відчувають нестачу піхоти та операторів дронів.

Генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав підкреслив, що нестача людських ресурсів залишається ключовою проблемою для України. Водночас підтримка Заходу зростає: Європейський парламент затвердив кредит у 90 млрд євро, з яких 60 млрд підуть на військові закупівлі.

Екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав розгорнути небойові війська вже зараз, готуючись до післявоєнного плану.

Високопоставлене джерело НАТО підтвердило, що для перелому на фронті Україні потрібно щонайменше 250 тис. додаткових солдатів та потужніше озброєння. Тристоронні переговори за участю США наразі не дали прориву – Курт Волкер зазначив, що путін не виявляє зацікавленості у мирному процесі.

Попри ріст воєнної промисловості росії, економічний та енергетичний тиск заходу, а також втрати особового складу, можуть змусити москву шукати мирне вирішення. За словами головнокомандувача Олександр Сирський, 2025 рік став першим, коли втрати російських військ перевищили рівень їхнього набору.

В той же час Сирський заявив, що у 2025 році втрати армії рф перевищили мобілізацію.

 

 

