Поліція проводить четвертий день обшуків у маєтку принца Ендрю

Вони перевіряють його резиденцію після звинувачень у зловживанні службовим становищем і зв’язках із Джеффрі Епштейном.

Поліція проводить обшуки в колишньому житлі Ендрю Маунтбеттен-Віндзор у Віндзорі вже четвертий день поспіль, і, за офіційним підтвердженням правоохоронців, слідчі дії триватимуть щонайменше до понеділка.

Про це пише телеканал Sky News.

На території маєтку, розташованого за кілька миль від Віндзорського замку, постійно перебувають поліцейські та спецтехніка. Активна фаза слідства розпочалася після резонансних подій минулого четверга, коли поліція Темз-Веллі заарештувала чоловіка віком понад 60 років із Норфолка - ним виявився принц Ендрю.

Офіційне звинувачення стосується зловживання службовим становищем. Член королівської родини провів у поліцейській дільниці 11 годин і був звільнений під особисте зобов’язання.

Колишній принц перебуває під прицілом медіа та правоохоронців через свій зв’язок із засудженим за сексуальну експлуатацію Джеффрі Епштейн. Він категорично заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна чи інших правопорушень.

Раніше, на початку лютого, Міністерство юстиції США оприлюднило документи, в яких стверджувалося, що Ендрю передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Також ми зазначали, що уряд Британії може виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства.