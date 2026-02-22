Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Секретна служба застрелила чоловіка, який штурмував резиденцію Трампа з рушницею

22 лютого 2026, 17:41
Фото: ap.org
Наразі обставини нічного інциденту розслідуються.

У штаті Флорида агенти Секретної служби США застрелили чоловіка, який у ніч на неділю намагався проникнути на територію маєтку Мар-а-Лаго - резиденції президента США Дональд Трамп.

Про інцидент повідомив телеканал Fox News із посиланням на Секретну службу. 

Подія сталася близько 01:30. За попередніми даними, чоловік віком близько 20 років здійснив несанкціоноване проникнення на територію маєтку. Його помітили біля північних воріт із предметом, схожим на рушницю, та каністрою з пальним.

Після попередження правоохоронці відкрили вогонь. Нападник загинув на місці.

У Секретній службі уточнили, що ніхто з агентів або співробітників офісу шерифа округу Палм-Біч не постраждав. На момент інциденту осіб, які перебували під охороною служби, зокрема президента, на території маєтку не було.

Це не перший випадок загрози Трампу. У липні 2024 року під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії він зазнав поранення вуха внаслідок стрілянини. А у вересні того ж року у Флориді Секретна служба затримала озброєного чоловіка на полі для гольфу до того, як він встиг відкрити вогонь.

Обставини нічного інциденту розслідуються.

 
Дональд Трампнападникрезиденція

