Якби США та Європа відмовилися від Зеленського, вони запросили б росію напасти на одну з країн НАТО.

В травні 2023 року на засіданні міської ради Дональд Трамп, який уже почав президентську кампанію сказав: "вони гинуть, росіяни та українці. Я хочу зупинити їхню смерть. І я зроблю це – я зроблю це за 24 години".

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

"Трамп часто повторював цю заяву, кажучи, що це буде залежати від його зустрічі із російським агресором путіним, і президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.

Він також казав, що якби він був президентом, а не Джо Байден, то путін ніколи б не наважився на вторгнення, як це було в лютому 2022 року.

Примітно, що після того, як він переконливо виграв вибори в США 5 листопада, новообраний президент не надав більше деталей про те, чого світ може очікувати від його обіцяної мирної ініціативи.

Однак двоє учасників бойових дій багато говорили. росіяни неодноразово заявляли, що вони раді переговорам, хоча й на своїх умовах – наприклад, утримувати їх у Словаччині, рідкісній країні Євросоюзу, яка через свою залежність від російського газу продовжує підлабузнюватись перед путіним і вважається ненадійною.

Президент Зеленський висловив переконання, що єдиний спосіб вивести російські війська з однієї п’ятої суверенної території України, яку вони зараз окупували, буде дипломатичним, а не військовим шляхом. Україна продовжує втрачати невеликі території на користь загарбників, ціною величезних життів для рф.

Щоб не означало, росія перебуває в Україні і слід пам’ятати, що її спроби завоювати країну почалися майже три роки тому, і тепер вона значною мірою покладається на північнокорейське гарматне м’ясо для своїх мізерних здобутків.

Якби рф була тією грізною військовою силою, якою себе представляє, і мала б невичерпну людську силу, конфлікт закінчився б незабаром після його початку, і легіони найманців були б непотрібними.

Проте війна триває вже 35-й місяць; і хоча територія була втрачена, Україна влаштувала дивовижну боротьбу, але не дивно, що він хотів би покінчити з цим.

Оцінка США в жовтні того року свідчила про те, що з початку війни було вбито 57 500 українців і ще 250 000 поранено, що є жахливим показником вибуття, який зараз вважається заниженим.

А з іншої сторони було вбито від 150 до 200 тисяч росіян і ще близько 600 тисяч поранено.

"Наразі всі очікують подробиць ініціативи Трампа покласти край цьому жаху; якщо, звичайно, це не відкладається через застереження, висловлені йому та його команді деякими союзниками по НАТО. Зокрема, вони можуть викликати побоювання щодо того, як врегулювання, сприйняте на користь росіян, вплине на міжнародні відносини, фактично винагородивши путіна за його агресію", - додають журналісти.

25 років перебування путіна при владі свідчать про те, що щоразу, коли йому дозволяють уникнути будь-якого образа, він намагається розсунути кордони, буквально та метафорично, ще далі.

Його явне бажання відновити частину старого Радянського Союзу є очевидними потенційними цілями для нього.

Більше того, якщо союзники Америки по НАТО вважають, що їхня рішучість не передавати путіну перемогу скомпрометована тиском з боку Трампа, злагодженість альянсу та, власне, усе його майбутнє можуть опинитися під загрозою.