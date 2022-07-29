Чи ефективна лазерна епіляція для світлого волосся

Після початку підліткового періоду майже кожна людина стикається зі зростанням небажаного волосся на тілі. Крім класичного способу їх видалення за допомогою бритви, людство, далеко просунувшись у сфері косметології, вигадала чимало методів. Наприклад, воскова епіляція, починаючи з часів стародавнього Єгипту і закінчуючи нинішнім днем, користується великою популярністю як перевірений спосіб, що має свої переваги перед бритвою.

Лазерна епіляція, як косметична послуга, виникла 1960 року і вигадав її Американський фізик. З того часу минуло понад 60 років. Змінилася низка технологій, які довели "примітивні фотоспалахи" до ефективної лазерної епіляції, навіть світлого волосся.

Принцип роботи лазера

Характерний відтінок волосків надає фермент, званий меланіном. Його зміст відрізняється від типу, раси та віку. Лазер, що являє собою сконцентрований потік світла, впливає на феомеланін та еумеланін. Шкіра не травмується через вибірковість лазера. Пучки світла надходять саме у волосяний фолікул, що у стадії активного зростання. Промінь проникає в шар епідермісу на глибину 2-3 мм - небагато, але дозволяє захопити "волосся з коренем". Згодом через 2-3 тижні вони починають випадати.

Переваги та недоліки

Яким би апаратом не виконувалася епіляція, у кожного будуть свої плюси та мінуси. Частково це грає на руку, оскільки допомагає підібрати конкретну апаратуру під індивідуальний тип і колір волосся (світле, темне, тонке, товсте).

Плюси:

Позбавлення небажаної волосистості на довгий час.

Не утворюються рубці.

Ідеальний варіант для тих, хто не переносить біль від воскової та цукрової епіляції.

Метод безпечний та не залишає опіків.

Недоліки:

Вартість лазерної епіляції залишається високою в порівнянні з голінням та шугарінгом.

Не кожен лазер ефективний для світлого волосся.

Після проходження курсу залишається необхідність 1-2 рази на рік проводити підтримуючі процедури.

Не всім підходить, оскільки є протипоказання.

Від чого залежить вартість курсу епіляції

Вона залежить від багатьох факторів:

Салон може підвищувати ціни через свій статус.

Індивідуальні особливості організму та властивостей волосся. Якщо воно чорне і жорстке (що часто зустрічається у людей, які тривалий час користувалися голінням), то ціна вийде дешевше.

Від вибору обладнання. Найпопулярніше - Олександритове, Діодне, гібридне ЕЛОС та 3D. Важливо щоб фахівець підібрав відповідний варіант. Але саме гібридні апарати відмінно діють не тільки на фолікул, але і живлячі кровоносні судини, що дозволяє проводити лазерну епіляцію на світлому волоссі.

Від вибраної зони та кількості спалахів. Бікіні, пахви, обличчя – коштують дешевше. Ноги та руки, що займають велику площу – коштують дорожче.

Сьогодні лазерна епіляція – ефективна, практично безболісна методика, яка допоможе позбавитися вростання, грубості шкіри. Незважаючи на думку, що процедура не підходить для лазерного видалення світлого волосся і рудим людям, не відповідає дійсності. Підбір відповідного пристрою дозволить м'яко попрощатися із проблемою будь-якої зайвої рослинності.

У мережі лазерних центрів EpiLaser застосовуються найефективніше професійне обладнання 3D та ELOS для усунення будь-якого волосся. А висококваліфіковані працівники з медичною освітою гарантують проведення компетентної консультації та безпечної процедури.