Держсекретар США в останній момент скасував зустріч з європейськими лідерами щодо України – FT

14 лютого 2026, 11:02
Держсекретар США в останній момент скасував зустріч з європейськими лідерами щодо України – FT
Wikipedia
чікувалося, що Рубіо зустрінеться з представниками Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії.

Державний секретар США Марко Рубіо в останній момент скасував участь у зустрічі з європейськими лідерами, де мали обговорювати питання війни в Україні.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела.

Переговори планували провести 13 лютого в межах Мюнхенської безпекової конференції. Очікувалося, що Рубіо зустрінеться з представниками Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії.

Однак американська сторона пояснила скасування накладками в розкладі. Один з чиновників заявив журналістам, що держсекретар проводить багато інших зустрічей у Мюнхені, де теж порушують тему України.

Деякі європейські дипломати відреагували різко. Один з них назвав скасування "божевіллям", інший зазначив, що без участі США така зустріч фактично втрачала сенс, адже Вашингтон залишається ключовим партнером у питаннях безпеки та військової допомоги Україні.

Однак Рубіо все ж провів окремі переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За словами співрозмовників журналістів, тема України була однією з головних під час їхньої розмови.

Після конференції держсекретар планує поїздку в Будапешт, де має зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. У Державному департаменті США пояснили, що цей візит має зміцнити двосторонні відносини, також там обговорюватимуть питання війни та можливі шляхи до миру.

Мюнхенська конференція з безпеки, відома також як Munich Security Conference (MSC), є центральним міжнародним форумом для дебатів щодо тем, повʼязаних з політикою безпеки. MSC була заснована в 1963 році.

Триденна 62-га Мюнхенська конференція з безпеки збере приблизно 1 000 учасників із майже 120 країн, серед яких 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ, понад 30 очільників оборонних відомств та керівники понад 40 міжнародних організацій.

