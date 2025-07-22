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Для путіна перемога у війні має більше переваг, ніж збереження хороших відносин із Трампом – The Guardian

22 липня 2025, 10:57
Для путіна перемога у війні має більше переваг, ніж збереження хороших відносин із Трампом – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Путін передбачав погіршення відносин зі США, вважають аналітики.
російський лідер путін, очевидно, не стурбований ультиматумом президента США Дональда Трампа.
 
Про це пише The Guardian.
 
На думку аналітиків та інсайдерів кремля, це ознака того, що російський лідер давно передбачав погіршення відносин зі США і, як і раніше, вважає війну в Україні головним пріоритетом.
 
Як зазначає видання, хоча москва жалкує через погіршення відносин із Трампом, джерела стверджують, що путін завжди збирався приділяти пріоритетну увагу війні. Він, як і раніше, впевнений, що російські війська наступають і що опір України може незабаром зламатися.
 
"москва розчарована і засмучена тим, що з Трампом нічого не вийшло. Але якими б не були очікування путіна щодо хороших відносин із Трампом, вони завжди були другорядними порівняно з його максималістськими цілями в Україні. Для путіна вторгнення в Україну є питанням існування", - сказав колишній високопоставлений чиновник кремля.
 
Коли Трамп повернувся до Білого дому на початку цього року, спочатку здавалося, що для путіна відкрилася стратегічна можливість - шанс підірвати єдність НАТО і посіяти сумніви в довгостроковій прихильності Заходу Україні.
 
Однак "медовий місяць", схоже, закінчився минулого тижня, зазначає The Guardian. Трамп публічно висловив своє розчарування відмовою путіна погодитися на припинення вогню.
 
Водночас у коментарі виданню колишній високопоставлений чиновник кремля назвав демонстративні бомбардування українських міст після телефонних розмов двох лідерів "стратегічною помилкою", стверджуючи, що путін неправильно витлумачив реакцію Трампа.
 
"путін не ставив перед собою мету принизити Трампа, але він, безумовно, вчинив нерозумно", - сказало джерело.
 
Проте багато російських чиновників і провідних блогерів сприйняли погрози Трампа як більш м'які, ніж очікувалося, і представивши їх як фактичне надання путіну 50-денного карт-бланшу.
 
"За 50 днів може багато чого статися - і путін це знає. Він вважає Трампа емоційним і схильним до впливу", - сказало інше джерело в російському зовнішньополітичному істеблішменті.
 
Колишнє офіційне джерело в кремлі заявило, що путін "одержимий" тим, щоб не виглядати слабким, і навряд чи пом'якшить свою позицію перед обличчям погроз Трампа.
 
І хоча серед пересічних росіян, схоже, спостерігалася реальна готовність покласти край війні, для тих, хто уважно стежив за путіним, не дивно, що він відкинув мирні умови Трампа.

 

Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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