Для путіна перемога у війні має більше переваг, ніж збереження хороших відносин із Трампом – The Guardian

Путін передбачав погіршення відносин зі США, вважають аналітики.

російський лідер путін, очевидно, не стурбований ультиматумом президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Guardian.

На думку аналітиків та інсайдерів кремля, це ознака того, що російський лідер давно передбачав погіршення відносин зі США і, як і раніше, вважає війну в Україні головним пріоритетом.

Як зазначає видання, хоча москва жалкує через погіршення відносин із Трампом, джерела стверджують, що путін завжди збирався приділяти пріоритетну увагу війні. Він, як і раніше, впевнений, що російські війська наступають і що опір України може незабаром зламатися.

"москва розчарована і засмучена тим, що з Трампом нічого не вийшло. Але якими б не були очікування путіна щодо хороших відносин із Трампом, вони завжди були другорядними порівняно з його максималістськими цілями в Україні. Для путіна вторгнення в Україну є питанням існування", - сказав колишній високопоставлений чиновник кремля.