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До кінця десятиліття НАТО стане сильнішим, а рф матиме "жахливе похмілля" – Сікорський

17 травня 2025, 12:18
До кінця десятиліття НАТО стане сильнішим, а рф матиме
Фото: polradio.pl
Так міністр закордонних справ Польщі відреагував на переговори росії та України у Стамбулі.
НАТО було створено для стримування росії, і до кінця десятиліття країни Альянсу будуть сильнішими. А росія до 2030 року "матиме жахливе похмілля".
 
Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
 
"НАТО було створено для стримування росії. Потім ми витратили понад 20 років, намагаючись європеїзувати росію. І саме росія вирішила відмовитися від усього цього та спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а росія матиме жахливе похмілля", - зазначив Сікорський.
 
При цьому глава МЗС Польщі відзначив, що економіка ЄС оцінюється у 19 трлн доларів, а російська - у 2 трлн доларів. Сікорський додав, що з початку першого президентства Дональда Трампа європейські союзники, включаючи Канаду, подвоїли свої витрати на оборону.
 
"Як Європа, ми витрачаємо на мирні цілі в 2,5 раза більше, ніж росія на військові", - наголосив польський міністр.
МЗС Польщівійна в Україніросія окупанти

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