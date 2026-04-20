Два кораблі й радар за одну ніч: ГУР атакували Чорноморський флот

20 квітня 2026, 10:18
Два кораблі й радар за одну ніч: ГУР атакували Чорноморський флот
Загальні втрати противника від однієї нічної операції – щонайменше 155 мільйонів доларів.

У ніч з 18 на 19 квітня спецпідрозділ Головного управління розвідки "Примари" провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму: вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту росії та знищив радарну станцію.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Удари було завдано по кораблях, які перебували у Севастопольській бухті.

Уражені кораблі

ВДК проєкту 775 "Ямал" – десантний корабель 1988 року випуску завдовжки 112,5 метра, здатний перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість – понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільченков" – корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, розрахований на перевезення десятків одиниць бронетехніки та великого десантного контингенту. Орієнтовна вартість – понад 70 мільйонів доларів.

Обидва кораблі росія використовувала у війні проти України. Наразі вони виведені з ладу.

Знищений радар

У межах тієї ж операції розвідники знищили ворожу радіолокаційну станцію "Подльот-К1" у Севастополі. Вартість комплексу становить близько 5 мільйонів доларів.

Загальні втрати противника від однієї нічної операції – щонайменше 155 мільйонів доларів.

