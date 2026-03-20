Українська розвідка виявила використання російським кораблем фальшивого прапора

Служба зовнішньої розвідки України виявила використання санкціонованим судном російського "тіньового флоту" "PAZ" (IMO 9233765) фальшивого прапора та підробленого сертифіката страхування.

Ввласником судна є компанія "Boom Trading Ltd", яка зареєстрована на Маршаллових островах.У розвідці розповіли, що 9 березня цього року судно "PAZ", яке перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України, вийшло з порту "Мурманськ", що в рф з метою доставки 140 тис. тонн російської нафти до КНР. Експортером цієї нафти є ПАТ "Газпромнефть".

Загалом у 2023–2025 роках цей корабель виконав 5 рейсів з російською нафтою до Індії та Китаю, а також 4 рейси з венесуельскою нафтою до КНР. Із березня 2025 року цей танкер використовує фальшивий прапор Кюрасао (морський реєстр Кюрасао внесений до санкційних списків ЄС).

Також танкер має фальшиве страхування. Судно декларує використання страхового сертифіката німецької компанії "Seaguard P&I". Втім у реєстрах ФРН відсутні будь-які відомості про факт існування або реєстрації такої комерційної структури.

У СЗР зазначають, що рф не вперше здійснює маніпуляції зі страховими сертифікатами.

"Ілюстративним є випадок із норвезькою компанією «Romarine AS», яка свого часу надала фальшиве страхування десяткам танкерів "тіньового флоту" рф. У березні 2025 року Управління фінансового нагляду Норвегії припинило діяльність "Romarine AS", – розповіли там і нагадали, що використання фіктивних документів є свідченням систематичного порушення міжнародних правил морських перевезень суднами "тіньового флоту" росії.