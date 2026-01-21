Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новопризначений начальник ГУР відвідав фронт

21 січня 2026, 12:41
Новопризначений начальник ГУР відвідав фронт
джерело Служба зовнішньої розвідки
Він прибув на запорізький фронт.

Новий керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький фронт, поінформувала спецслужба.

Під час поїздки Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР, які беруть участь у бойових діях, та обговорив із командувачем угруповання військ актуальну ситуацію на полі бою. Було проаналізовано плани і наміри противника, а також визначено шляхи посилення координації між усіма складовими Сил оборони України, зокрема щодо всіх видів розвідки.

"Висловлюю вдячність воїнам Департаменту активних дій та Спецпідрозділу Тимура за щоденну боротьбу за свободу і гідність української нації", - зазначив Іващенко.

Крім того, генерал-лейтенант зустрівся з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації, де обговорювали пріоритети подальшої взаємодії для зміцнення обороноздатності та ефективної відсічі російським загарбникам.

Зазначимо, що 2 січня цього року президент Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка начальником ГУР. До цього він очолював Службу зовнішньої розвідки України.

 

війнаГУР

Останні матеріали

Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється