Новопризначений начальник ГУР відвідав фронт

Він прибув на запорізький фронт.

Новий керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький фронт, поінформувала спецслужба.

Під час поїздки Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР, які беруть участь у бойових діях, та обговорив із командувачем угруповання військ актуальну ситуацію на полі бою. Було проаналізовано плани і наміри противника, а також визначено шляхи посилення координації між усіма складовими Сил оборони України, зокрема щодо всіх видів розвідки.

"Висловлюю вдячність воїнам Департаменту активних дій та Спецпідрозділу Тимура за щоденну боротьбу за свободу і гідність української нації", - зазначив Іващенко.

Крім того, генерал-лейтенант зустрівся з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації, де обговорювали пріоритети подальшої взаємодії для зміцнення обороноздатності та ефективної відсічі російським загарбникам.

Зазначимо, що 2 січня цього року президент Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка начальником ГУР. До цього він очолював Службу зовнішньої розвідки України.