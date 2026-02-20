Експрезидент Німеччини назвав помилкою відмову Мерца надати Україні Taurus

Йоахім Гаук розкритикував чинного канцлера через рішення, продиктоване страхом.

Колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук висловив різку критику на адресу чинного канцлера Фрідріха Мерца через відмову надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це заявив Гаук в етері політичного шоу Maischberger.

Оочільник уряду припустився величезної помилки, продемонструвавши жертву агресії як загрозу миру.

Експрезидент також вказав на неправильність думки про те, що передача Taurus могла б призвести до ескалації з боку Кремля. За словами Гаука, путін "врахував наші страхи і вирішив, що його погрози стримують нашу рішучість, тож змусив Німеччину грати у свою гру". Він закликав "відповідати на озброєння озброєнням і не давати блоку ворогів перегинати палицю".

"Мир не забезпечать ті, хто роблять вигляд, що жертву агресії можна не підтримувати", - підсумував політик.

Йоахім Гаук був федеральним президентом Німеччини з 2012 до 2017 року. Він перший глава об'єднаної німецької держави, який походить з колишньої соціалістичної НДР.