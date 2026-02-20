Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Експрезидент Німеччини назвав помилкою відмову Мерца надати Україні Taurus

20 лютого 2026, 09:09
Експрезидент Німеччини назвав помилкою відмову Мерца надати Україні Taurus
Йоахім Гаук розкритикував чинного канцлера через рішення, продиктоване страхом.
Колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук висловив різку критику на адресу чинного канцлера Фрідріха Мерца через відмову надати Україні далекобійні ракети Taurus.
 
Про це заявив Гаук в етері політичного шоу Maischberger.
 
Оочільник уряду припустився величезної помилки, продемонструвавши жертву агресії як загрозу миру. 
 
Експрезидент також вказав на неправильність думки про те, що передача Taurus могла б призвести до ескалації з боку Кремля. За словами Гаука, путін "врахував наші страхи і вирішив, що його погрози стримують нашу рішучість, тож змусив Німеччину грати у свою гру". Він закликав "відповідати на озброєння озброєнням і не давати блоку ворогів перегинати палицю".
 
"Мир не забезпечать ті, хто роблять вигляд, що жертву агресії можна не підтримувати", - підсумував політик.
 
Йоахім Гаук був федеральним президентом Німеччини з 2012 до 2017 року. Він перший глава об'єднаної німецької держави, який походить з колишньої соціалістичної НДР.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється