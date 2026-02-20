Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Жертви Епштейна отримають рекордні 35 мільйонів доларів

20 лютого 2026, 09:35
Жертви Епштейна отримають рекордні 35 мільйонів доларів
Фото: https://twitter.com/piersmorgan
Вся сума виплати буде профінансована саме спадщиною Епштейна.
Спадщина Джеффрі Епштейна та її співвиконавці досягли угоди про виплату до 35 млн доларів жінкам, які заявляють про насильство, щоб закрити всі залишкові позови.
 
Про це повідомляє видання Bloomberg.
 
Зазначається, що угода покликана остаточно закрити всі претензії від групи жертв, яка, за оцінками їхнього адвоката, налічує щонайменше 40 жінок. Це рішення слідує за попередніми виплатами від Програми компенсацій жертв Епштейна: 121 млн доларів 136 позивачам і додатковими 48 млн доларів для 59 жертв.
 
Співвиконавці спадщини, Даррен Індайк і Річард Кан, які працювали юристом та бухгалтером Епштейна, не визнають своєї провини, однак погодилися на умови угоди. Вся сума виплати буде профінансована саме спадщиною Епштейна.
 
Наразі проєкт угоди потребує затвердження федеральним суддею в Нью-Йорку, після чого вона стане остаточною. Згідно з документами, виплата складе 35 млн доларів, якщо кількість жінок у групі перевищує 40, або 25 млн доларів – якщо менше.
 
Адвокат співвиконавців підкреслив, що жодна з жінок ніколи не звинувачувала Індайка чи Кана в сексуальному насильстві чи свідченні злочинів Епштейна. Справу розглядає Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка під назвою Ward v. Indyke.
 
Ця угода стане завершальним кроком у багаторічному процесі виплат жертвам одного з найгучніших скандалів у США.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється