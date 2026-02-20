Жертви Епштейна отримають рекордні 35 мільйонів доларів

Вся сума виплати буде профінансована саме спадщиною Епштейна.

Спадщина Джеффрі Епштейна та її співвиконавці досягли угоди про виплату до 35 млн доларів жінкам, які заявляють про насильство, щоб закрити всі залишкові позови.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що угода покликана остаточно закрити всі претензії від групи жертв, яка, за оцінками їхнього адвоката, налічує щонайменше 40 жінок. Це рішення слідує за попередніми виплатами від Програми компенсацій жертв Епштейна: 121 млн доларів 136 позивачам і додатковими 48 млн доларів для 59 жертв.

Співвиконавці спадщини, Даррен Індайк і Річард Кан, які працювали юристом та бухгалтером Епштейна, не визнають своєї провини, однак погодилися на умови угоди. Вся сума виплати буде профінансована саме спадщиною Епштейна.