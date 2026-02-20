Українські спортсмени бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади

Причина – рішення допустити до змагань росіян та білорусів.

Паралімпійська команда України бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор через рішення допустити росіян та білорусів до змагань без кваліфікаційного процесу.

Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України.

"Навіть після ганебного рішення Генеральної Асамблеї МПК 2025 року щодо відновлення їхнього повноправного членства в міжнародному паралімпійському русі росія та білорусь не мали права брати участь у зимовій Паралімпіаді в Мілано — Кортіна як такі, що не мають жодної легальної ліцензії для своїх спортивних суб’єктів", — зазначили в комітеті.

Українські паралімпійці зауважили, що представникам росії надали "максимальну кількість слотів для участі" й можливість демонструвати свої політичні атрибути, як-от прапор та гімн.