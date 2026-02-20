Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські спортсмени бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади

20 лютого 2026, 10:05
Українські спортсмени бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади
Причина – рішення допустити до змагань росіян та білорусів.
Паралімпійська команда України бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор через рішення допустити росіян та білорусів до змагань без кваліфікаційного процесу.
 
Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України.
 
"Навіть після ганебного рішення Генеральної Асамблеї МПК 2025 року щодо відновлення їхнього повноправного членства в міжнародному паралімпійському русі росія та білорусь не мали права брати участь у зимовій Паралімпіаді в Мілано — Кортіна як такі, що не мають жодної легальної ліцензії для своїх спортивних суб’єктів", — зазначили в комітеті.
 
Українські паралімпійці зауважили, що представникам росії надали "максимальну кількість слотів для участі" й можливість демонструвати свої політичні атрибути, як-от прапор та гімн.
 
"Багато країн світу зверталися по отримання додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту у своїх країнах, але всупереч регламенту розподілу цих слотів МПК ухвалив рішення надати найбільшу кількість слотів саме росії", — зазначили там.
 
Так, українська паралімпійська команда й Національний паралімпійський комітет України бойкотуватимуть церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагають не використовувати там український прапор. Проте українська команда не відмовляється від участі в змаганнях і "разом зі спортсменами інших країн добиватиметься принципів справедливості в паралімпійському спорті".
 
Міністерство закордонних справ України закликало Міжнародний паралімпійський комітет переглянути рішення про допуск росіян та білорусів під національною символікою. А інші країни — не відвідувати церемонію відкриття та інші заходи в межах Паралімпійських ігор, аби не нормалізувати відбілювання воєнних злочинів і геноциду своєю присутністю.

 

війна в Україніросія окупантиПаралімпіада

Останні матеріали

Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється