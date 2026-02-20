Українські спортсмени бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади
20 лютого 2026, 10:05
Причина – рішення допустити до змагань росіян та білорусів.
Паралімпійська команда України бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор через рішення допустити росіян та білорусів до змагань без кваліфікаційного процесу.
Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України.
"Навіть після ганебного рішення Генеральної Асамблеї МПК 2025 року щодо відновлення їхнього повноправного членства в міжнародному паралімпійському русі росія та білорусь не мали права брати участь у зимовій Паралімпіаді в Мілано — Кортіна як такі, що не мають жодної легальної ліцензії для своїх спортивних суб’єктів", — зазначили в комітеті.
Українські паралімпійці зауважили, що представникам росії надали "максимальну кількість слотів для участі" й можливість демонструвати свої політичні атрибути, як-от прапор та гімн.
"Багато країн світу зверталися по отримання додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту у своїх країнах, але всупереч регламенту розподілу цих слотів МПК ухвалив рішення надати найбільшу кількість слотів саме росії", — зазначили там.
Так, українська паралімпійська команда й Національний паралімпійський комітет України бойкотуватимуть церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагають не використовувати там український прапор. Проте українська команда не відмовляється від участі в змаганнях і "разом зі спортсменами інших країн добиватиметься принципів справедливості в паралімпійському спорті".
Міністерство закордонних справ України закликало Міжнародний паралімпійський комітет переглянути рішення про допуск росіян та білорусів під національною символікою. А інші країни — не відвідувати церемонію відкриття та інші заходи в межах Паралімпійських ігор, аби не нормалізувати відбілювання воєнних злочинів і геноциду своєю присутністю.