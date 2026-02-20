Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Криму під атакою опинилися військові аеродроми

20 лютого 2026, 08:07
У Криму під атакою опинилися військові аеродроми
Фото: RFE/RL
Окупаційна влада стверджує, що знищила не менше 16 безпілотників.
У ніч на 20 лютого масованої дронової атаки зазнав тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї, Керчі та інших населених пунктах.
 
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
Робота ворожих систем ППО була сконцентрована біля військових аеродромів. Ймовірно, обстріл був націлений на летовища "Бельбек" і "Саки".
 
У Севастополі через вибухи у деяких будинках повилітало скло. "Аномальна" активність дронів, за інформацією моніторингових каналів, була у Керчі.
 
Окупаційна влада стверджує, що знищила не менше 16 безпілотників.

 

