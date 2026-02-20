Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мелоні оцінила прогрес переговорів щодо України

20 лютого 2026, 09:53
Мелоні оцінила прогрес переговорів щодо України
Зокрема, активно обговорюються гарантії безпеки для України, розроблені за моделлю 5-ї статті Північноатлантичного пакту (НАТО).
У переговорах про завершення війни росії проти України спостерігається прогрес у частині гарантій безпеки та відновлення країни, однак ключове територіальне питання поки що залишається невирішеним.
 
Про це йдеться у публікації Sky tg24.
 
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зазначила, що в переговорах фіксуються важливі кроки вперед у документах, над якими працюють сторони.
 
Зокрема, активно обговорюються гарантії безпеки для України, розроблені за моделлю 5-ї статті Північноатлантичного пакту (НАТО). За словами Мелоні, італійська пропозиція стала основою цих гарантій, покликаних забезпечити захист Києва в довгостроковій перспективі. Мелоні підкреслила, що одночасно ведеться робота над планом відновлення України.
 
"Є мирний план, у якому багато питань на папері вже розв'язано", - сказала вона, наголошуючи, що дипломатичні зусилля охоплюють широкий спектр економічних та інфраструктурних аспектів, необхідних для післявоєнного відновлення країни.
 
Водночас глава італійського уряду зазначила, що розв'язання ключового територіального питання, щодо якого Росія продовжує висувати претензії, поки що далеке.
 
вважаю, як уже неодноразово говорила, що важливо не просто досягти миру, а досягти справедливого миру", - підкреслила Мелоні, зазначивши, що територіальні вимоги рф вважаються необґрунтованими.
 
Таким чином, незважаючи на прогрес у гарантіях безпеки та відбудові, шлях до остаточного врегулювання конфлікту залишається складним і потребує подальших перемовин та компромісів.
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється