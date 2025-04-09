Естонія заборонила громадянам рф та білорусі голосувати на місцевих виборах

Президент Естонії Алар Каріс затвердив закон про внесення відповідних змін до Конституції прибалтійської республіки.

В Естонії громадяни росії і білорусі, що проживають постійно в країні, надалі позбавляються права голосу на місцевих виборах.

"Рішення, згідно з яким на місцевих виборах можуть голосувати лише громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безперечно, є легітимним", – цитує канцелярія слова президента Алара Каріса, який затвердив закон про внесення відповідних змін до Конституції.

При цьому Каріс висловив побажання, щоб люди, які втратили право голосу, "не вважали, що держава хотіла виключити їх із суспільного життя або бачить у кожному з них загрозу безпеці".

Парламент Естонії 26 березня ухвалив закон про зміни до Конституції, що припиняють право голосу у громадян росії та білорусі, які проживають у країні. Поправку до конституції було прийнято у порядку термінового провадження, щоб громадяни рф та білорусі не змогли брати участь у виборах до зборів місцевих самоврядувань 19 жовтня.