Філатов заявив про обшуки в міській раді Дніпра

20 січня 2026, 12:10
Філатов заявив про обшуки в міській раді Дніпра
Фото: dpchas.com.ua
За його словами, слідчі дії стосуються захоронень на сміттєзвалищі.
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що зранку 20 січня правоохоронці проводили обшуки в міській раді.
 
Про це він написав у Telegram.
 
За його словами, слідчі дії стосуються захоронень на сміттєзвалищі.
 
"Сьогодні вранці чергові “правоохоронці” вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Шановні “правоохоронці”, у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" — написав Філатов.
 
У Нацполіції повідомили, що проводять слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання державних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
 
Обшуки відбуваються на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей «за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються».
 
З метою вилучення документів один з обшуків проводять у приміщенні Дніпровської міської ради.

 

Дніпровійна в Україніросія окупанти

