Фіцо поскаржився путіну на українські удари по рф і пообіцяв поговорити із Зеленським

02 вересня 2025, 18:35
Фото: news.yahoo.com
Прем’єр-міністр Словаччини назвав атаки "неприпустимими"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав президенту росії путіну, що збирається обговорити з президентом України Володимиром Зеленським українські атаки на об’єкти рф.
 
Про це написало словацьке медіа Aktuality.  
 
Під час зустрічі з главою кремля у Китаї 2 вересня Фіцо висловився щодо атак сил оборони на енергетичні об’єкти росії, які допомагають фінансувати війну в Україні. Він наголосив, що "неможливо, щоб інфраструктура, життєво важлива для Словаччини, була атакована таким чином". 
 
Про те, що рф атакує не лише критичну інфраструктуру України, а й цивільні об’єкти та мирних жителів словацький прем’єр не згадав. 
 
Фіцо заявив, що збирається запитати Зеленського про атаки у Ужгороді. Словацьке видання Dennik N писало, що двостороння зустріч словацького прем’єра з українським президентом запланована на 5 вересня.

 

Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

