Фіцо привітав Мадяра з перемогою на виборах

На парламентських виборах в Угорщині Роберт Фіцо підтримував чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який є близьким союзником чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана, привітав із перемогою на виборах його опонента Петра Мадяра та згадав про нафтопровід "Дружба".

Про це він написав у соцмережі X.

На парламентських виборах в Угорщині Роберт Фіцо підтримував чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Однак після оприлюднення результатів він заявив, що "готовий до тісної співпраці з новим прем’єр-міністром Угорщини", якого він привітав із результатами виборів.

Словацький прем’єр додав, що Словаччина прагне дружніх та взаємовигідних відносин із Будапештом та "спільного підходу" країн до "захисту енергетичних інтересів".

У цьому контексті Фіцо згадав і про нафтопровід "Дружба".

"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа в цілому, як і раніше, мають значний інтерес у відновленні роботи нафтопроводу “Дружба”", — написав він.