Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фіцо привітав Мадяра з перемогою на виборах

13 квітня 2026, 11:55
Фіцо привітав Мадяра з перемогою на виборах
Фото: news.yahoo.com
На парламентських виборах в Угорщині Роберт Фіцо підтримував чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який є близьким союзником чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана, привітав із перемогою на виборах його опонента Петра Мадяра та згадав про нафтопровід "Дружба".
 
Про це він написав у соцмережі X.
 
Однак після оприлюднення результатів він заявив, що "готовий до тісної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини", якого він привітав із результатами виборів.
 
Словацький прем’єр додав, що Словаччина прагне дружніх та взаємовигідних відносин із Будапештом та "спільного підходу" країн до "захисту енергетичних інтересів".
 
У цьому контексті Фіцо згадав і про нафтопровід "Дружба".
 
"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа в цілому, як і раніше, мають значний інтерес у відновленні роботи нафтопроводу “Дружба”", — написав він.
війна в УкраїніУгорщина

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється