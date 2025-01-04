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Флот Португалії спостерігає за п'ятьма військовими кораблями рф біля своїх берегів

04 січня 2025, 20:55
Флот Португалії спостерігає за п'ятьма військовими кораблями рф біля своїх берегів
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Ідеться про ті, які проходили або проходять біля берегів країни.
Військово-морські сили Португалії протягом кількох днів спостерігають за п'ятьма військовими кораблями.  
 
Про це повідомляє ВМС Португалії в соцмережах.
 
Так, з 31 грудня португальський флот спостерігає за рухом п'яти російських суден. Серед них - десантний корабель "Александр Шабалин", транспортні судна Baltic Leader, "Спарта II" і "Генерал Скобелєв", які вже перебувають в акваторії Середземного моря, а також підводний човен "Новоросійськ", що курсує поблизу виключної економічної зони Португалії.
 
Як повідомляється, це спостереження є 73-ю моніторинговою місією флоту в 2024 році.
 
"Дана флоту діяльність з моніторингу та спостереження гарантує захист і безпеку морського простору, на який поширюється наш національний суверенітет, юридична юрисдикція і відповідальність. Це сприяє захисту інтересів Португалії та її критичної інфраструктури і водночас забезпечує дотримання наших міжнародних зобов'язань у рамках Північноатлантичного альянсу", - йдеться в повідомленні.

 

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