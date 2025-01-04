Флот Португалії спостерігає за п'ятьма військовими кораблями рф біля своїх берегів

Ідеться про ті, які проходили або проходять біля берегів країни.

Військово-морські сили Португалії протягом кількох днів спостерігають за п'ятьма військовими кораблями.

Про це повідомляє ВМС Португалії в соцмережах.

Так, з 31 грудня португальський флот спостерігає за рухом п'яти російських суден. Серед них - десантний корабель "Александр Шабалин", транспортні судна Baltic Leader, "Спарта II" і "Генерал Скобелєв", які вже перебувають в акваторії Середземного моря, а також підводний човен "Новоросійськ", що курсує поблизу виключної економічної зони Португалії.