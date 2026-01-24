Франція відмовляється брати участь в закупівлі американської зброї для України

До програми PURL одна з найбільших й найбагатших країн Європи приєднатися не хоче.

Франція не збирається брати участь у програмі PURL, яка передбачає закупівлю європейськими країнами з НАТО зброї для України у американських виробників.

Відмову країни від залученості до програми підтвердила міністерка-делегатка при міністерстві збройних сил та ветеранів Франції Еліс Руфо під час перебування у Києві.