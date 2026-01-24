Франція відмовляється брати участь в закупівлі американської зброї для України
24 січня 2026, 10:57
До програми PURL одна з найбільших й найбагатших країн Європи приєднатися не хоче.
Франція не збирається брати участь у програмі PURL, яка передбачає закупівлю європейськими країнами з НАТО зброї для України у американських виробників.
Про це пише Укрінформ.
Відмову країни від залученості до програми підтвердила міністерка-делегатка при міністерстві збройних сил та ветеранів Франції Еліс Руфо під час перебування у Києві.
Франція аргументувала своє рішення тим, що необхідно розвивати власні європейські підприємства з виробництва зброї та покладатися на них, а не збільшувати закупівлі американських систем.
При цьому у Парижі підтримують участь інших країн у PURL і стверджують, що активно допомагають Україні в інших сферах.
PURL - це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва, де країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України, координуючи внески через спеціальний фонд НАТО. Це дозволяє швидко отримати необхідні озброєння, зокрема ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів США, зміцнюючи оборону України.