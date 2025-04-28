FT: угода України і США торкнеться всіх ресурсів, включно з нафтою і газом

Водночас неназвані депутати Верховної Ради, зокрема зі "Слуги народу", зазначили, що вони не підтримають погану угоду про надра і, відповідно, її не буде підписано

Україна і США можуть підписати рамкову угоду про надра вже цього тижня. Вона охоплюватиме не тільки рідкоземельні метали.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише FT, значного прогресу сторонам вдалося досягти після того, як президент США Дональд Трамп погодився не враховувати в угоді ту військову допомогу, яку американці надали Україні раніше.

Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що такий крок Вашингтона може відкрити шлях до підписання рамкової угоди цього тижня.