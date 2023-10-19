Фурору від візиту путіна до Китаю не відбулося, позиція Сі щодо війни не змінилась – ГУР МО

За словами Юсова, що стосується підтримки Китаю росії у війні проти України — “нічого не змінилося”.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону заявив, що від візиту російського диктатора путіна до Китаю “фурору не відбулося”, а позиція КНР щодо війни рф проти України ніяк не змінилася.

Про це пише ЛігаБізнесІнформ.

“Зрозуміло, що фурору від візиту путіна не відбулося. Україна уважно стежить за цим, і не лише Україна, тому що людина, яка аргументовано підозрюється в скоєнні воєнних злочинів і скоро обов’язково опиниться на лаві підсудних на міжнародному трибуналі, робить якісь спроби міжнародних вояжів, за цим треба стежити”, – сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Китай продовжує дотримуватися окремої позиції.

“Це спроба вибудовувати роль посередника в перспективі. А це не передбачає якоїсь прямої військової підтримки. Нової інформації з цього приводу немає не у нас, а для путіна”, – додав Юсов.

17 жовтня путін прибув до Китаю. Це перший виїзд диктатора рф за межі колишнього СРСР, відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Раніше путін відвідав Киргизстан.