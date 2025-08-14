Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гарантії безпеки і територіальні питання мають бути частиною переговорів щодо України – Рубіо

14 серпня 2025, 20:11
Марко Рубіо. Фото: trend.az
"Ми налаштовані оптимістично", - сказав держсекретар США
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати складовою мирних переговорів з росією.
 
Про це пише The Guardian.
 
"Щоб досягти миру, думаю, всі визнають, що доведеться обговорювати гарантії безпеки", - сказав Рубіо.
 
Держсекретар США додав, що під час діалогу "доведеться також вести розмову про територіальні спори та претензії, і про те, за що триває боротьба".
 
Щодо перспектив припинення вогню, Рубіо сказав: "Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично".
Росіявійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

