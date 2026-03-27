Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів рф
27 березня 2026, 13:35
Фото: NaftogazUA/Telegram
російські війська вночі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. В результаті обстрілу він вимушено зупинив свою роботу.
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи "Нафтогаз". Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено", - зазначили у компанії.
Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідовують підрозділи ДСНС. Також фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків.
"Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію. Лише з початку цього року рфі близько 40 разів атакувала інфраструктуру "Нафтогазу", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.