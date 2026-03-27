Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів рф

27 березня 2026, 13:35
Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів рф
Фото: NaftogazUA/Telegram
Фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків.
російські війська вночі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. В результаті обстрілу він вимушено зупинив свою роботу.
 
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
 
"росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи "Нафтогаз". Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено", - зазначили у компанії.
 
Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідовують підрозділи ДСНС. Також фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків.

 

"Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію. Лише з початку цього року рфі близько 40 разів атакувала інфраструктуру "Нафтогазу", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

росія окупантиНафтогаз-Українавійна в Україні

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється