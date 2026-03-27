Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів рф

російські війська вночі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. В результаті обстрілу він вимушено зупинив свою роботу.

"росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи "Нафтогаз". Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено", - зазначили у компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідовують підрозділи ДСНС. Також фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків.