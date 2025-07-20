Гендиректор Astronomer пішов у відставку після інциденту зі зрадою на концерті Coldplay

Astronomer заявила про важливість дотримання стандартів поведінки та відповідальності серед лідерів компанії

Генеральний директор Astronomer Енді Байрон залишив свою посаду після того, як його зняли на камеру, де він обіймається і цілується з керівницею відділу кадрів на концерті Coldplay у Бостоні.

Про це йдеться в заяві компанії.

50-річний Енді Байрон, якого помітили під час обіймів з Крістін Кебот, пішов у відставку після того, як у п’ятницю, 25 липня, взяв відпустку. Мільярдна компанія оголосила про відставку генерального директора у суботу.