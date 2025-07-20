Гендиректор Astronomer пішов у відставку після інциденту зі зрадою на концерті Coldplay
20 липня 2025, 13:23
Astronomer заявила про важливість дотримання стандартів поведінки та відповідальності серед лідерів компанії
Генеральний директор Astronomer Енді Байрон залишив свою посаду після того, як його зняли на камеру, де він обіймається і цілується з керівницею відділу кадрів на концерті Coldplay у Бостоні.
Про це йдеться в заяві компанії.
50-річний Енді Байрон, якого помітили під час обіймів з Крістін Кебот, пішов у відставку після того, як у п’ятницю, 25 липня, взяв відпустку. Мільярдна компанія оголосила про відставку генерального директора у суботу.
"Як уже було сказано раніше, Astronomer віддана цінностям і культурі, якими ми керуємося з моменту заснування. Від наших керівників очікують, що вони задаватимуть стандарт як у поведінці, так і у відповідальному ставленні, але нещодавно цей стандарт не був дотриманий. Енді Байрон подав у відставку, рада директорів її прийняла", — йдеться в заяві компанії.
Співзасновник і директор із продуктів Піт ДеДжой залишиться тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора.
"Хоча впізнаваність нашої компанії, можливо, і зросла відразу, наш продукт і наша робота для клієнтів залишилися без змін. Ми продовжуємо робити те, що в нас виходить найкраще: допомагати нашим клієнтам розв’язувати найскладніші проблеми з даними та штучним інтелектом", — додали в компанії.
Нагадаємо, що Енді Байрон і Крістін Кебот незграбно вистрибнули з обіймів один одного, коли їх зняли на "камеру поцілунку" під час концерту гурту Coldplay у Бостоні. Цей момент став вірусним. Фронтмен Coldplay Кріс Мартін до того ж пожартував на концерті.
"О, подивіться на цих двох! Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі", — сказав Мартін натовпу.
Кебот наразі заміжня за Ендрю Кеботом, генеральним директором компанії Privateer Rum (виробник алкогольних напоїв). Байрон — одружений. Його дружина Меган Байрон уже видалила своє прізвище зі своїх акаунтів у соціальних мережах.