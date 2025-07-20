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Гендиректор Astronomer пішов у відставку після інциденту зі зрадою на концерті Coldplay

20 липня 2025, 13:23
Гендиректор Astronomer пішов у відставку після інциденту зі зрадою на концерті Coldplay
Astronomer заявила про важливість дотримання стандартів поведінки та відповідальності серед лідерів компанії
Генеральний директор Astronomer Енді Байрон залишив свою посаду після того, як його зняли на камеру, де він обіймається і цілується з керівницею відділу кадрів на концерті Coldplay у Бостоні.
 
Про це йдеться в заяві компанії.
 
50-річний Енді Байрон, якого помітили під час обіймів з Крістін Кебот, пішов у відставку після того, як у п’ятницю, 25 липня, взяв відпустку. Мільярдна компанія оголосила про відставку генерального директора у суботу.
 
"Як уже було сказано раніше, Astronomer віддана цінностям і культурі, якими ми керуємося з моменту заснування. Від наших керівників очікують, що вони задаватимуть стандарт як у поведінці, так і у відповідальному ставленні, але нещодавно цей стандарт не був дотриманий. Енді Байрон подав у відставку, рада директорів її прийняла", — йдеться в заяві компанії.
 
Співзасновник і директор із продуктів Піт ДеДжой залишиться тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора.
 
"Хоча впізнаваність нашої компанії, можливо, і зросла відразу, наш продукт і наша робота для клієнтів залишилися без змін. Ми продовжуємо робити те, що в нас виходить найкраще: допомагати нашим клієнтам розв’язувати найскладніші проблеми з даними та штучним інтелектом", — додали в компанії.
 
Нагадаємо, що Енді Байрон і Крістін Кебот незграбно вистрибнули з обіймів один одного, коли їх зняли на "камеру поцілунку" під час концерту гурту Coldplay у Бостоні. Цей момент став вірусним. Фронтмен Coldplay Кріс Мартін до того ж пожартував на концерті.
 
"О, подивіться на цих двох! Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі", — сказав Мартін натовпу.
 
Кебот наразі заміжня за Ендрю Кеботом, генеральним директором компанії Privateer Rum (виробник алкогольних напоїв). Байрон — одружений. Його дружина Меган Байрон уже видалила своє прізвище зі своїх акаунтів у соціальних мережах.
 

 

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