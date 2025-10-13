Генсек НАТО висміяв "кульгавий" російський підводний човен

Це стало ще одним свідченням ослаблення російської військово-морської присутності в Середземному морі.

В понеділок, 13 жовтня, жорстко генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував стан одного з російських підводних човнів, назвавши його "кульгавим" і зламаним.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Рютте висміяв росію через технічні проблеми дизельного підводного човна "Новоросійськ" Чорноморського флоту.

російські військові заявили, що підводний човен піднявся на поверхню біля узбережжя Франції, щоб дотриматися правил навігації у Ла-Манші, і спростували чутки про серйозну несправність. За їхніми словами, "Новоросійськ" повертався до рф після виконання завдань у Середземному морі.

Водночас влада Нідерландів повідомила на вихідних, що цей же підводний човен був помічений на буксирі в Північному морі, що викликало сумніви щодо його технічного стану.

"Фактично, сьогодні майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Залишився лише один, самотній і зламаний підводний човен, який шкутильгає додому після патрулювання", - зазначив генсек Альянсу.

Генсек НАТО також іронічно порівняв ситуацію з відомим романом Тома Кленсі

"Полювання" на "Червоний Жовтень" (1984), де радянський атомний підводний човен викрадає власний екіпаж, щоб втекти до США.

"Яка ж це зміна порівняно з романом Кленсі! Сьогодні це більше нагадує полювання на найближчого механіка", - додав Рютте.

Нагадаємо, що поблизу Франції раптово сплив підводний човен рф.