Глава МЗС Німеччини обговорив із представниками США і Туреччиною шляхи зупинення війни в Україні

20 листопада 2025, 20:53
Глава МЗС Німеччини обговорив із представниками США і Туреччиною шляхи зупинення війни в Україні
Фото: з вільного доступу
Учасники перемовин зосередилися на спільних зусиллях із припинення війни росії проти України.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 20 листопада провів телефонні розмови зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
 
Про це передає "Укрінформ".
 
За словами Вадефуля, учасники перемовин зосередилися на спільних зусиллях із припинення війни росії проти України. 
 
"Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресивної війни росії проти України та нарешті покладення краю незмірним людським стражданням", — сказав миіністр.
 
Він додав, що сторони також торкнулися «конкретних ідей, які зараз обговорюються». Фідан і Віткофф підкреслили важливість тісної координації з Німеччиною та європейськими партнерами.
 
Вадефуль зазначив, що з наближенням зими першим кроком має стати негайне припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Після цього, за його словами, необхідно якнайшвидше розпочати переговори про тривале припинення вогню.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

