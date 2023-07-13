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Глава Пентагону Остін про рішення США надіслати Україні касетні боєприпаси – CNN

13 липня 2023, 13:51
Глава Пентагону Остін про рішення США надіслати Україні касетні боєприпаси – CNN
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Вони потрібні Україні для захисту своєї суверенної території від російських загарбників.

Міністр оборони США Ллойд Остін пояснив рішення Вашингтона відправити Україні касетні боєприпаси.

Про це міністр оборони США сказав в інтерв'ю CNN.

"Перш за все, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони ведуть запеклу боротьбу, щоб захистити свою суверенну територію. Вони не просять боєприпасів для вторгнення в іншу країну, як це зробили росіяни, які використовують касетні боєприпаси з самого початку повномасштабної війни", - сказав Остін.

За словами Остіна, українці зобов'язалися гарантувати, що ці боєприпаси будуть використовуватися лише у "належних місцях", а не в населених пунктах.  

"Вони записуватимуть місця, де вони їх використовують, і приділятимуть пріоритетну увагу зусиллям щодо розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, у тих місцях, де нам дадуть умови", - зазначив Остін.

Відповідаючи на запитання журналіста CNN про те, скільки часу знадобиться США для надання Києву касетних боєприпасів, Остін наголосив, що хоче переконатися, що "Україна може залишатися успішною у своїй боротьбі", тому він не буде "спекулювати на тему того, скільки часу це займе".

"Ми зосередимося на тому, щоб переконатися, що вони мають все необхідне, щоб ми могли продовжувати надавати їм свою підтримку", - резюмував глава Пентагону.   

 

ПентагонбоєприпасиОстінвійна в Україніросія окупанти

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