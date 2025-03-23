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ПОЛІТИКА

Глава Пентагону висміяв суддю за рішення щодо трансґендерних військових

23 березня 2025, 10:08
Глава Пентагону висміяв суддю за рішення щодо трансґендерних військових
wikimedia.org
Міністр оборони припустив, що вона перевищила свої повноваження.

Глава Пентагону Піт Гегсет висміяв суддю, яка заблокувала заборону на трансґендерних військовослужбовців в армії США. 

Про це повідомляє Reuters.

Так, окружний суддя у Вашингтоні Анна Рейєс постановила, що указ президента США Дональда Трампа від 27 січня - один із кількох указів глави Білого дому, спрямованих на утиск прав трансгендерних американців. Ба більше, він, імовірно, порушує гарантію Конституції США про рівний захист закону.

Гегсет відреагував на цю ухвалу в соцмережі Х. Він глузливо назвав суддю "командиром Рейєс" і припустив, що вона зловживає владою, ухвалюючи рішення про ведення воєнних дій.

"Оскільки "суддя" Рейєс тепер є головним військовим планувальником, вона може з'явитися у Форт-Беннінг о 06:00, щоб проінструктувати наших армійських рейнджерів про те, як проводити рейди по особливо важливих цілях. Після цього командир Рейес може вирушити у Форт-Брегг, щоб навчити наших зелених беретів методів боротьби з постанцями", - написав глава Пентагону.

Reuters зазначає, що федеральні суди розглядають понад 100 позовів, які оскаржують різні ініціативи Трампа і його адміністрації. При цьому деякі судді виносять загальнонаціональні заборони, щоб заблокувати такі заходи, як, наприклад, рішення президента США обмежити автоматичне отримання громадянства за правом народження.

І хоч Трамп і Хегсет мають широкі повноваження щодо звільнення офіцерів армії США, їхні спроби заборонити трансгендерним військовослужбовцям служити стали причиною численних судових позовів.

СШАарміятрансгендериПіт Гегсет

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