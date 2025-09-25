Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава Пентагону скликає термінову зустріч сотень генералів та адміралів – WP

25 вересня 2025, 19:09
Фото: afp.com
Навіть вищі офіцери не знають порядку денного
Міністр оборони США Піт Гегсет раптово наказав сотням генералів та адміралів американської армії зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня без зазначення причини.
 
Про це пише Washington Post з посиланням на понад десяток людей, ознайомлених із цим питанням.
 
Цю директиву було надіслано практично всім вищим військовим командирам США у всьому світі. Як зазначається, навіть вищі генерали та їхні штаби не знають причини зустрічі.
 
Директива була видана на початку цього тижня на тлі наближення "шатдауну" уряду США й через кілька місяців після того, як команда Гегсета оголосила про плани масштабного скорочення вищого військового командування.
 
Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет виступить перед вищим військовим керівництвом, але не надав жодних додаткових подробиць.
 
Як відомо, навесні Гегсет видав наказ про значні скорочення керівного складу армії США, заявивши, що ліквідація посад, які обіймають близько 100 генералів та адміралів, необхідна для скорочення «надлишкової структури сил» та впорядкування розгалуженої бюрократії Пентагону. План передбачав скорочення кількості чотиризіркових генералів та адміралів на чинній службі щонайменше на 20%. Також повідомляли про щонайменше 10-відсоткове скорочення загальної кількості генералів та адміралів у Збройних силах США.
