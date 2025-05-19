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Глава Північної Кореї може постати перед судом у Гаазі за допомогу рф у війні

19 травня 2025, 19:09
Глава Північної Кореї може постати перед судом у Гаазі за допомогу рф у війні
Фото: KCNA
За словами колишнього керівника МКС, зараз саме час притягти Кім Чен Ина до відповідальності
Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина можуть притягнути до відповідальності за підтримку війни росії проти України. Київ може подати скаргу на КНДР до Міжнародного кримінального суду.
 
Про це заявив колишній глава МКС Сон Сан Хьон, повідомляє Yonhap.
 
"Настав час притягнути Кім Чен Ина до відповідальності в МКС", - зазначив Сон Сан Хьон, додавши, що військова допомога Пхеньяну росії забезпечила Україні правові умови для подання скарги проти Північної Кореї.
 
За його словами, скарга України як країни, яка постраждала від агресії, є "дуже бажаною". Але навіть без неї у МКС є право ініціювати незалежне розслідування проти Північної Кореї.
 
Сон Сан Хьон звернув увагу, що ордер на арешт, виданий МКС, не має терміну давності та вимагає від обвинуваченого "нести тавро все своє життя" і передбачає "значний психологічний тиск", забороняючи відвідувати 124 країни, які є членами МКС.
КИМ ЧЕН ИНвійна в Україніросія окупанти

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