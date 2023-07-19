Головні способи торгівлі на криптовалютній біржі

Один із найприбутковіших активів сьогодення — інвестиції в цифрові кошти. Яскравий приклад — ціна біткоїна: ще кілька років тому він коштував в рази менше, ніж зараз. Якщо ж порівнювати з вартістю монет 10 років тому, то сума виросла в тисячі разів. Жоден банківський депозит не гарантує таких прибутків.

Перші кроки

Головна вимога до торгівлі криптовалютою — максимальна серйозність ставлення до справи. Заняття не терпить дилетанства. Спочатку необхідно ознайомитися з теорією, тобто знайти час на отримання знань про основні поняття. На щастя, не доведеться самостійно шукати такі матеріали в інтернеті: все необхідне для новачка є в спеціальному розділі біржі Binance.

Не варто поспішати після отримання нових знань, ризикуючи власними заощадженнями. Краще спробувати себе в демоакаунті. Майже на кожній біржі є така можливість: користувачу доступні основні інструменти, але він не ризикує грошима. Зазвичай доступ до демоможливостей дозволений навіть без реєстрації.

Звісно, для користування повним функціоналом знадобиться зареєструватися на платформі. Найпопулярніша біржа в українців — Binance. Крім реєстрації, необхідно створити криптогаманець. Варто зазначити, що доведеться завантажити деякі документи, щоби верифікувати новий акаунт та унеможливити шахрайство.

Перші спроби торгівлі

На наступному етапі переходять до вибору стратегії. Зазвичай новачки використовують дейтрейдинг або ходл.

Дейтрейдинг — торгівля в межах дня: рахунок та виведення коштів здійснюються доволі швидко. Для такої стратегії зручніше зберігати отримані кошти на біржі, перевівши їх у стейблкоїни, але краще виводити на криптогаманець. На це підуть хвилини, проте так набагато безпечніше. Натомість ходл — тривала гра.

Деякі особливості торгівлі криптовалютами

Існує більше 7 тисяч криптовалют, однак не всі вони принесуть прибуток. Краще надати перевагу варіантам із першої тридцятки. Особливо рекомендується вкладатися в:

Cardano;

Dogecoin;

Tether;

Solana та ін.

Новачок має засвоїти кілька важливих правил. Перше, що можна побачити протягом дня, — зниження та підвищення курсу. Це звичне явище, тому не потрібно панікувати та виводити кошти, якщо вони втратили в ціні. Торгівля на біржі — довготривала гра, тому зазвичай курс вирівнюється, а в подальшій перспективі росте.

Будь-яка криптовалюта залежить від подій у світі. На перший погляд здається, що певні обставини жодним чином не стосувалися цифрових коштів. Наприклад, протести в Казахстані у 2020 році стали причиною зниження курсу біткоїна, адже саме в цій країні сконцентрована велика кількість майнінгових ферм.

Навіть досвідчені трейдери не тільки покладаються на власні знання, але й продовжують навчатися. Тому не зайвим буде читати блоги чи дивитися відео відомих спеціалістів. Звісно, не треба одразу дослухатися рекомендацій, але взяти інформацію на озброєння можна. З часом кожен новачок стане професіоналом, після чого зможе прогнозувати вплив певного глобального явища на зміну курсу криптовалют та знаходити власну тактику торгівлі на біржі.