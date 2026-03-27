Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
Новини компанійБІЗНЕС & ФІНАНСИ

Гроші до зарплати та інші реалії: як змінилося ставлення до кредитів

27 березня 2026, 11:29
Ще 10-15 років тому слово "позика" у багатьох викликало легке відчуття ніяковості. Про борги не говорили вголос, а звернення до банку сприймалося як крайній захід. Сьогодні картина зовсім інша: хоча кредитування – й досі не найулюбленіша тема, воно органічно вписується в повсякденне життя мільйонів людей. Але, що саме змінилося й чому суспільний погляд на позики зробив такий стрімкий розворот?

Технології та нові правила гри

Головний каталізатор змін – цифровізація фінансового сектора. Банки запустили мобільні додатки, з'явилися онлайн-платформи, а послуги МФО – мікрофінансових організацій – стали доступні буквально з будь-якої точки, де є інтернет. Більше не потрібно брати відгул, щоб дістатися відділення, збирати стоси документів і чекати тижнями на відповідь.

Алгоритми оцінки позичальників навчилися аналізувати дані за лічені хвилини. Це прискорило процес та зробило його менш стресовим – рішення приходить у вигляді push-повідомлення за кілька хвилин, а не після вичерпної розмови з менеджером.

Що змінилося для звичайної людини

Ще недавно отримати невелику суму "до зарплати" через банк було майже нереально – мінімальні ліміти, черги, бюрократія. Максимум, на що можна було розраховувати – оформлення кредитної картки, та й ще треба було попотіти, щоб отримати схвалення. Тепер люди мають під рукою кілька варіантів, і ось що реально змінилося:

  • заявку можна подати вночі, у свята або у вихідний день – без прив'язки до графіка роботи установи;
  • рішення ухвалюється без живої зустрічі та паперових довідок;
  • суму можна підібрати під конкретну потребу, а не брати "стандартний пакет";
  • погашення відбувається онлайн – через додаток, термінал або картку;
  • повернути гроші можна коли завгодно, хоч наступного дня, якщо ви передумали.

Все це разом сформувало нову споживчу звичку: люди перестали сприймати позику як подію, що вимагає довгої підготовки.

Кредит – це щось повсякденне

Сучасний підхід до позик нагадує ставлення до комунальних платежів – щось звичне, що потребує уваги, але не викликає паніку. Люди закривають дрібні побутові потреби, перекривають короткострокові витрати, не чекаючи накопичення.

При цьому культура фінансової відповідальності також зросла. Дедалі більше людей розуміють: перш ніж підписати будь-який договір, варто уважно вивчити всі умови – ставку, строки, додаткові платежі. Прострочення платежів несе реальні наслідки: штрафи та погіршення кредитної репутації, яка дуже впливає на доступ до майбутніх фінансових послуг.

Сьогодні більшість людей сприймає позику як щось просте і буденне, а сервіси онлайн-кредитування працюють у рамках чітких норм та контролюються Національним банком. Мікрокредит може бути одним із варіантів вирішення короткострокової потреби – за умови, що людина чітко розуміє свої зобов'язання та спроможність їх виконати.

 


Останні матеріали

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється